Cade, il vetro si spezza: la morte del calciatore

IL DRAMMAPADOVA Si è appoggiato a quella porta di schiena così tante volte che era ormai diventata un'abitudine. Un gesto ripetuto centinaia di volte negli anni, ma che ieri notte è stato fatale: in un istante la vetrata giallina, decorata con ghirigori circolari e geometrici, è andata in mille pezzi recidendogli l'arteria femorale. Così è morto il sedicenne Borel Danchio Kameni, nato a Padova in una famiglia di origini camerunensi perfettamente integrata a Vigonza, dove la mamma e il papà del ragazzino - lei casalinga, lui operaio...