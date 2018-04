CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CADAVERE IN ACQUAVENEZIA Una sagoma scura trasportata dalla corrente: nessuno inizialmente si è reso conto che era il corpo di un uomo morto. In fondamenta San Girolamo, ieri poco dopo le 7, l'aveva notata più di un passante. Poi una donna l'ha bloccata, con un attrezzo da pesca. «Solo a quel punto abbiamo visto affiorare una mano e abbiamo capito che si trattata di un uomo - racconta un altro residente -. Una persona giovane, per la quale, ormai, non c'era più nulla da fare». Un'altra morte causata dall'acqua, quella di Stefano Carta, 36...