«La macchina dello Stato non funziona per questo il Paese non sta più insieme»

di Marco Ventura

Nel crollo del Ponte Morandi a Genova sembra essersi sgretolata anche l'unità nazionale, la coesione morale e sociale? «Lascio che siano gli altri a perdersi nelle solite chiacchiere sulle coesioni. Il problema è semplice: la crisi della politica italiana viene da molto lontano e com'era prevedibile, è già diventata una crisi addirittura tecnico-amministrativa. Questo non è più uno Stato che funzioni. Manca un governo effettivo del Paese in grado di fare riforme necessarie che ci trasciniamo dalla fine degli anni '80 e questa impotenza, questa inefficienza politica ha generato una caduta di tutti gli apparati». Scetticismo apocalittico quello del filosofo Massimo Cacciari. «Lo Stato dice - non ha più l'ordinaria manutenzione e questo vale in tutti i settori. Non si sa più chi sia responsabile di cosa... La macchina burocratico-amministrativa è impazzita».