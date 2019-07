Caccia al candidato: spunta Micelli ma Pellicani vorrebbe una donna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI SCENARIVENEZIA Donna, giovane e ambientalista. Sebbene il Pd non abbia ancora individuato il suo candidato sindaco di Venezia ideale per presentarsi alle elezioni del 2020, a tracciarne un identikit ideale è Nicola Pellicani, deputato dem. Tra i nomi che sono spuntati negli ultimi tempi, Pellicani, come i compagni di partito, lascia intendere che c'è ancora tempo per decidere. Semmai, a tirarsi fuori dalla partita è proprio lui: «No, io sto facendo altro ora, e ho grande entusiasmo nel mio attuale impegno politico». Quindi spiega la...