VENEZIA Tra sei mesi, in caso di emergenza, il Mose potrà entrare in funzione. In forma provvisoria, con l'opera ancora da ultimare, le barriere potranno comunque essere alzate e, se tutto funzionerà a dovere, evitare a Venezia altre acque alte disastrose come quelle vissute nell'ultimo scorcio del 2019. Ecco l'impegno che il commissario sblocca cantieri del Mose, Elisabetta Spitz, si è presa ieri davanti al tavolo convocato in Prefettura con i tanti soggetti coinvolti nella salvaguardia di Venezia. Impegno tutt'altro che scontato, visto il ritardo dei lavori accumulati dalla grande opera e il parere finora contrario dei commissari del Consorzio Venezia Nuova che avevano chiesto più tempo per prove non operative, stoppando anche il tentativo di sollevamento parziale del 23 dicembre scorso. Ora in questo braccio di ferro tra vecchi e nuovi commissari, almeno per il momento e sempre a parole, pare averla spuntata l'ultima arrivata.

Ieri mattina, prima del vertice in Prefettura, il commissario ha partecipato a una riunione in Provveditorato alle Opere pubbliche, con il provveditore in pectore, Cinzia Zincone, e i tre commissari del Cvn, Francesco Ossola, Giuseppe Fiengo e Vincenzo Nunziata. Un paio di ore di confronto serrato, anche con momenti di tensione. Quindi il passaggio a Ca' Corner per il tavolo convocato dal prefetto Vittorio Zappalorto. Un tavolo istituto dall'ultimo Comitatone, proprio con l'obiettivo di informare periodicamente la città sullo stato di avanzamento della grande opera. Ieri c'erano veramente tutti gli attori coinvolti, a cominciare dai rappresentanti dei cittadini. Per la Regione, l'assessore Roberto Marcato. E poi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, con gli altri sindaci dei Comuni di gronda. Tanti anche i rappresenti delle istituzioni: dal presidente dell'Autorità portuale, Pino Musolino, all'avvocato generale dello Stato, Stefano Maria Cerillo, alla soprintendente Elisabetta Carpani, al direttore del Corila, Pierpaolo Campostrini, al comandante della Capitaneria di Porto, Piero Pellizzari..

Il commissario Spitz è stata chiara. Entro la fine della prossima settima si è impegnata a presentare un cronoprogramma dettagliato dei lavori da qui a un anno, con l'obiettivo dichiarato di poter alzare, in casi di acque alte eccezionali, tutte le quattro schiere già tra sei mesi. E poi per tutti i tre anni di avviamento.

Un'assicurazione su cui sono stati chiesti chiarimenti, viste le perplessità espresse nelle ultime settimane dai commissari del Cvn per una serie di mancanze: dai compressori, ai piani di sicurezza, alle squadre di tecnici. Tutto risolvibile in sei mesi? Brugnaro ha chiesto espressamente a Ossola, il commissario tecnico più scettico, di esprimersi. E Ossola ha dato una risposta interlocutoria, spiegando che il nuovo cronoprogramma fisserà una serie di scadenze, solo se tutte saranno rispettate si arriverà a poter mettere in funzione il sistema tra sei mesi. Altrimenti i tempi slitteranno ancora. Cosa che si capirà, strada facendo, scadenza dopo scadenza.

Da chiarire poi anche chi dovrà decidere di alzare il Mose in questa fase provvisoria, tra sei mesi e poi nei tre anni prima della consegna. Sia Marcato che Brugnaro hanno chiesto precisazioni. Il commissario Spitz si è presa questo impegno. Ma la questione non è chiarissima. E se i commissari del Cvn, che nei prossimi anni avranno ancora in consegna l'opera, non fossero d'accordo? Fiengo, a questo proposito, ha precisato di essere commissario non del Cvn, ma del contratto tra Cvn e Stato, rivendicando quindi un'autorità superiore. E che ruolo avrà il provveditore? E il prefetto? Insomma i giochi restano apertissimi e quanto mai incerti.

Fin qui la ricostruzione di una riunione di quasi tre ore, a porte chiuse. Al termine, no comment da parte dei commissari del Cvn. «Io non parlo. Chiedete al commissario Spitz» ha glissato Fiengo. «É stato un incontro molto utile - ha commentato Spitz - sicuramente questo è un tavolo dove potremo scambiare opinioni, scontrarci e trovare sempre la soluzione più proficua per la città». Qualcosa in più ha spiegato Zincone sulle modalità di possibile messa in funzione delle barriere in casi di acque alte eccezionali: «Il commissario straordinario del Mose chiederà agli amministratori del Cvn di valutare per ogni evento il rapporto costi-benefici della messa in funzione». Soddisfatto il prefetto Zappalorto: «L'incontro è stato positivo. Tra dieci giorni ci ritroveremo per esaminare il cronoprogramma, cosa che finora mancava. Poi il tavolo sarà convocato ogni 10, 15 giorni per verificare le scadenze del cronoprogramma». Sarà un controllo passo, passo.

Roberta Brunetti

