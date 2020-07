L'IMPEGNO

VENEZIA «L'impegno del Governo su Venezia è massimo. Siamo arrivati a oltre 100 milioni per l'ultima acqua alta. Abbiamo lavorato per creare le premesse per fare arrivare finanziamenti Ue cospicui, stiamo lavorando al protocollo per i fanghi, dunque il dossier Venezia non si può dire che trovi il governo distratto». Così il premier Giuseppe Conte, ha fatto il punto a Venezia sugli impegni presi per la città. Mentre il Ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli ha puntualizzato, a proposito del protocollo fanghi, che «Le scelte che stiamo facendo sono di concretezza: il Protocollo fanghi è pronto ed è nel decreto Semplificazioni, e vi entrerà, in accordo con il ministro Costa, una norma che definirà il profilo attuale e futuro della gestione quindi siamo pronti e a settimane entrerà in vigore».

CONSORZIO

Una delle notizie più attese, però, era a proposito del futuro del Consorzio Venezia Nuova. «Il Consorzio rimarrà commissariato finché non entrerà in vigore la norma che stiamo predisponendo in queste ore, che definisce la struttura e il finanziamento non solo del Mose, ma di tutto il sistema della Laguna» ha detto il ministro. Un colpo di spugna, dopo l'indagine della Prefettura di Roma, che ha chiesto agli amministratori straordinari del Consorzio un'integrazione di documenti? Con un nuovo soggetto che si occuperà del Mose? «Fino a questa cabina di regia rimarrà commissariato» ha concluso Paola De Micheli, che ha anche aggiunto che «non mancheranno le risorse, non mancherà il disegno strategico, perché per noi la difesa di Venezia e del suo straordinario patrimonio è una questione quotidiana e non solo una questione straordinariamente eccezionale».

PELLICANI

Soddisfatto Nicola Pellicani, che sulla gestione straordinaria del Consorzio è sempre stato molto critico, tanto da presentare una richiesta di audizione in Commissione a proposito delle consulenze, dopo le dimissioni del terzo commissario Vincenzo Nunziata. «Sulla chiusura del Consorzio ci ho messo la faccia, come sulle tante iniziative per Venezia» sostiene il deputato veneziano. Ed elenca i fondi in arrivo per Venezia, non solo per l'acqua alta, ma anche come frutto di una sensibilizzazione intensa. «Penso al rifinanziamento della Legge speciale, al Centro per i cambiamenti climatici che presto diventerà realtà, al decreto sulla Zls, al decreto rilancio che prevede 20 milioni destinati alla flotta Actv più altri 20 circa che andranno all'azienda di trasporto dei 500 complessivi stanziati per il trasporto pubblico di tutta Italia. Venezia è stata una delle pochissime città ad avere un'attenzione speciale, perchè negli altri casi si è trattato di interventi generici. Basti pensare al milione di incentivi per la rottamazione dei motori delle barche dei residenti, il bonus fino a 500 euro per l'acquisto di propulsioni elettriche. Quindi basta piagnistei, il Governo c'è. Il problema vero sarà garantire il flusso costante di fondi per il Mose. Sto pensando a una proposta-provocazione da presentare nelle prossime settimane: il federalismo fiscale».

Raffaella Vittadello

