Ca' Vendramin rilancia L'utile spinge il rinnovo

IL RESTYLINGVENEZIA Comune e Casinò puntano di nuovo su Ca' Vendramin Calergi, dopo la paura per la chiusura legata alla partita del rinnovo del contratto. Al termine di un intervento di 5 mesi, l'area giochi è stata concentrata all'ultimo piano, con 98 slot machines di cui l'80 per cento formato da modelli nuovissimi e i tavoli da gioco. E, per i più esigenti (e con forte capacità di spesa) due sale privé con tavoli da Chemin de fer, Black jack e Punto banco oltre a due roulette francesi. Queste ultime hanno anche una sala fumo dedicata...