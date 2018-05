Ca' Tiepolo, la ministra inaugura 2 nuove scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITA DELLA MINISTRAPORTO TOLLE Non capita tutti i giorni che un ministro della Repubblica faccia visita a un territorio decentrato, come il delta del Po, soprattutto se non vi è una calamità naturale in corso.LAVORI CONCLUSIA Porto Tolle ieri era presente la ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli in occasione della doppia cerimonia di inaugurazione dei lavori dell'asilo nido Peter Pan e della scuola secondaria di primo grado Brunetti. I due plessi, entrambi situati a Ca' Tiepolo, in questi anni sono...