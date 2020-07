L'OBIETTIVO

TREVISO «L'obiettivo di questa amministrazione è molto chiaro: mantenere l'università in città, incentivarne lo sviluppo e riportare in centro tutti gli uffici comunali sfruttando il palazzo Da Borso (attuale sede del Manzato ndr)». Il sindaco Mario Conte indica senza troppe esitazioni la via che intende seguire. Fare di Treviso una città universitaria è ben più di una semplice speranza. È un obiettivo più che concreto e di questo sta parlando sia con i rettori di Padova e Venezia che con Fondazione Cassamarca. Ca' Sugana ha anche messo a disposizione degli spazi per andare incontro sia alla necessità di nuovi servizi che di spazi per gli atenei: «Per quanto ci riguarda abbiamo già fatto sapere che palazzo Moretti e una parte dell'ex caserma Salsa (che dal Demanio passerà al Comune ndr) sono a disposizione per i servizi necessari. Ma siamo anche pronti a incentivare investimenti da parte dei privati. E ne arriveranno. L'università è centrale per lo sviluppo della città. Noi parliamo con tutti, cerchiamo di tenere vivo il dialogo. E, soprattutto, ci concentriamo sui servizi che dovremo dare agli studenti. La cosa che più mi fa piacere è l'assicurazione da parte degli atenei di voler restare qui e sviluppare i loro progetti. E non dimentichiamo quello che di sicuro ci sarà: il corso completo di Medicina, arrivato grazie alla Regione e al governatore Zaia». Poi il monito: «Siamo di fronte a questioni importanti per la città. Invito quindi tutti a lasciare la politica fuori da queste cose, a non strumentalizzare con polemiche inutili per ottenere qualche voto».

DUE FRONTI

Ma quello universitario è solo uno dei fronti aperti per centrare, in fondo, un solo obiettivo: portare gente dentro le Mura e nei quartieri e ridare così impulso alle attività produttive. Gli studenti universitari rappresentano un patrimonio da coltivare, a questi Conte vuole però aggiungere anche il ritorno in città di tanti uffici. Non è un mistero che l'amministrazione voglia cancellare l'operazione fatta anni fa dall'allora sindaco Giovanni Manildo che portò praticamente l'intero settore lavori pubblici e ambiente all'Appiani, oltre agli uffici elettorali. Conte vorrebbe invece riportare tutti indietro.

LA DISCUSSIONE

L'argomento è anche stato accennato nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Liana Manfio (Pd) ha invitato la giunta a pensarci bene prima di procedere a un'operazione del genere vanificando un investimento molto consistente. Ma l'intenzione è quella di andare avanti lo stesso. «Il centro deve poter contare anche su quel numero di impiegati che, ogni giorno, si recano sul posto di lavoro - taglia corto il sindaco - puntiamo a riportare in città sia gli uffici comunali all'Appiani che quelli di viale Vittorio Veneto. Abbiamo degli spazi da utilizzare: il palazzo Da Borso e altri locali che ricaveremo con la trattativa in corso col Demanio».

