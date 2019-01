Ca' Spineda, si cambia gli immobili in rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTATREVISO Oltre quattro ore di discussione per delineare il futuro. Ieri mattina il presidente Luigi Garofalo, davanti ai componenti del Consiglio d'indirizzo e del Consiglio d'amministrazione, ha illustrato come si muoverà Fondazione Cassamarca nel prossimo futuro. Ed è stata una vera ventata di novità. L'intento di Garofalo è chiarissimo: Fondazione deve trovare le risorse non solo per ripianare i debiti che si porta dietro da ormai troppi anni, ma anche per garantirsi un futuro: «Non si può pensare a vendere gli immobili solo...