Ca' Sagredo e i 70 alloggi all'ex orto botanico Gli affari di famiglia veneziani di Malaspina

L'INCHIESTAVENEZIA «Io faccio quello che vuoi, poi se ti arrestano... per me puoi fare tutto, poi se non sta in piedi...».Nel novembre del 2014, Salvatore Tamborino, uno dei professionisti di fiducia di Giuseppe Malaspina, replicava così all'imprenditore calabrese che gli chiedeva di progettare la cessione fittizia delle quote di proprietà dell'immobile che ospita l'hotel Ca' Sagredo, per metterle al sicuro da possibili problemi fiscali, ma anche dall'imminente fallimento della sua società capogruppo, la Ideo srl. Operazione per la quale...