VENEZIA Sulla base delle indicazioni emerse nella riunione straordinaria del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del 4 novembre, il Senato Accademico ha discusso le modalità di applicazione del Dpcm sulla didattica universitaria di Ca' Foscari. Pertanto, a partire da oggi, saranno adottate le seguenti misure: per l'erogazione della didattica (lezioni, esercitazioni linguistiche, esami ed esami di laurea) gli studenti dei primi anni proseguono in modalità duale le lezioni e le esercitazioni linguistiche, con gli stessi orari e sedi già programmati; gli studenti iscritti ad anni diversi dal primo, svolgeranno esclusivamente a distanza la didattica secondo gli orari già programmati; Per i laboratori e i tirocini tutti gli studenti continuano a svolgere in presenza i laboratori e i tirocini pratici, nel rispetto delle condizioni di sicurezza; svolgimento dei ricevimenti da parte dei docenti esclusivamente in modalità a distanza. Docenti e studenti possono continuare a frequentare per ricerca e studio le biblioteche, sempre con le stesse modalità di prenotazione, mentre è sospesa la frequenza dell'utenza esterna. Tutte le riunioni, comprese quelle di organi collegiali, gli eventi culturali, teatrali, musicali, di natura convegnistica e seminariale si svolgeranno da remoto.

Per il Personale Tecnico Amministrativo resta in vigore quanto attualmente disposto con la circolare Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale.

