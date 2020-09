LA POLEMICA

TREVISO Dal Ca' Foncello all'ex dogana, nel cuore del quartiere di San Giuseppe. Cambia di zona la postazione allestita dall'Usl per effettuare i tamponi drive-in, quindi senza scendere dall'auto. La decisione è stata presa dopo i grandi disagi di ieri mattina, quando davanti all'ospedale si è formata una coda lunghissima che ha condizionato il traffico anche in tangenziale. Sono dovute intervenire due pattuglie della polizia locale per gestire una situazione sempre più tesa dove problemi di traffico e proteste della gente si sono mischiate aumentando la tensione. Gli agenti hanno tentato di regolare il fiume di auto in arrivo. Hanno anche predisposto una segnaletica di fortuna per tentare di smistare i flussi: da una parte quelli diretti ai tamponi, dall'altra la normale utenza dell'ospedale rimasta invischiata nelle code. I risultati però non sono stati quelli previsti e la confusione è durata almeno fino a mezzogiorno mentre l'attesa per effettuare il tampone, con il caldo e il sole a picco di ieri, ha sfiorato le due ore. Stessa scena vista anche a Castelfranco lunedì davanti l'ospedale cittadino: code infinite per fare un tampo. Da qui la decisione di cambiare tutto, almeno a Treviso: «Da lunedì, massimo martedì, saranno pronte le postazioni all'ex Dogana e sposteremo tutto in quella zona per risolvere almeno il problema trevigiano», assicura il direttore generale dell'Usl Francesco Benazzi.

LE PROTESTE

«Sono qui perché alla mia bambina di 18 mesi gocciola il naso e a scuola vogliono il certificato del medico di base per accertarsi che rientri in classe senza febbre. E il pediatra, per firmare il certificato, vuole il tampone. Quindi noi siamo in coda sotto il sole», si è lamentata una mamma. Il suo è stato un caso tipo, uno dei tantissimi capitati ieri. Le ripercussioni per il traffico congestionati si sono sentite fino a Silea e a Olmi con rallentamenti e intasamenti provocati dal tappo trevigiano. E anche questa è una delle conseguenze dovute alla riapertura delle scuole. Con il ritorno in classe di bambini e ragazzi sono aumentate esponenzialmente le richieste di tamponi e soprattutto da parte di quei genitori che per portare i propri figli a scuola avevano bisogno di un certificato medico. A questi si sono aggiunti i turisti appena rientrati dall'estero obbligati a fare i test oltre alla normale utenza. Da qui l'ingorgo.

LA SOLUZIONE

«Questa mattina (ieri ndr) la situazione in certi momenti è diventata difficilmente gestibile - ammette Benazzi - abbiamo avuto anche 600 auto in coda e troppi problemi con la normale utenza diretta all'ospedale, oltre a qualche difficoltà anche con le ambulanze. Non potevamo continuare così, era necessario cambiare». Benazzi, nel bel mezzo dell'emergenza, ha quindi chiamato il sindaco e chiesto un posto alternativo. La scelta è subito caduta sull'ex dogana, ipotesi già valutata anche dal comandante della polizia locale Andrea Gallo. Ieri pomeriggio vigili e tecnici dell'Usl hanno quindi fatto un primo sopralluogo. L'area è la stessa utilizzata fino allo scorso anno per Home Festival e rassegne di concerti: ampia, facilmente raggiungibile e facile da allestire. Perfetta. L'Usl porterà tre prefabbricati simili a quello posizionato davanti al Ca' Foncello e utilizzato come laboratorio drive-in. Il Comune invece ripulirà il piazzale e garantirà la fornitura di energia: «L'ex dogana è l'ideale - assicura Benazzi - riusciremo a realizzare quattro postazioni così da smaltire più velocemente i flussi. Una sarà dedicata esclusivamente ai bambini, le altre tre agli adulti. L'area poi è sufficientemente grande da poter ospitare anche mille auto senza per questo disturbare il traffico».

I TEMPI

IL sindaco Conte garantisce poi sui tempi: «Serve qualche giorno di pazienza per ripulire, preparare e attrezzare il piazzale. Anche io penso che per lunedì o massimo martedì tutto sarà pronto. Abbiamo dovuto prendere questa decisione: i problemi di traffico attorno al Ca' Foncello stavano diventando seri. Il posto per i tamponi drive-in non poteva più rimanere lì. È un servizio necessario alla comunità, serve per tutelare la salute di tutti e quindi qualche sforzo va fatto. L'ex dogana, da questo punto di vista, va benissimo: una location ideale per convogliare chi deve eseguire il tampone e che potrebbe anche essere confermata nel tempo, fino a quando questa emergenza virus durerà».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA