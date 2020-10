CA' FARSETTI

VENEZIA Debutta a Ca' Farsetti il Consiglio del Brugnaro-bis. Mascherine e in alcuni casi anche caschi con visiera hanno caratterizzato l'avvio del nuovo corso che prosegue all'insegna del covid e del distanziamento sociale. A caratterizzare la giornata, iniziata con un'ora e venti di ritardo rispetto al previsto, è stato un lungo discorso del sindaco, di circa 40 minuti. Ma il via agli adempimenti burocratici è stato dato da Alessandro Scarpa Marta.

LA GIUNTA

Il consigliere ha proceduto ad elencare la nuova giunta nominando gli assessori e i 37 nuovi inquilini. Confermata la squadra che era stata annunciata: Andrea Tomaello (Vicesindaco, Deleghe a Progetti comunitari, Porto, Politiche giovanili, Sport, Protezione civile), Laura Besio (Servizi al cittadino, Politiche educative, Personale), Renato Boraso (Mobilità, Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, Rapporti con le Municipalità), Sebastiano Costalonga (Commercio, Attività produttive), Massimiliano De Martin (Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente), Paola Mar (Patrimonio, Toponomastica, Università, Promozione del territorio), Silvana Tosi (Sicurezza), Simone Venturini (Coesione sociale, Politiche della residenza, Sviluppo economico, Lavoro, Turismo), Francesca Zaccariotto (Lavori pubblici, Edilizia e agibilità scolastica, Decoro urbano), Michele Zuin (Bilancio, società partecipate, Tributi ed economato). Oltre agli assessori sono anche stati nominati i consiglieri con deleghe particolari: Paolino D'Anna (Rapporto con i cittadini), Enrico Gavagnin (Sicurezza urbana partecipata), Giovanni Giusto (Tutela delle tradizioni), Paolo Romor (Avvocatura civica), Alessandro Scarpa Marta (Rapporti con le isole, Rapporti con il mondo della pesca). Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, con la creazione del Consiglio, si è poi passati alla nomina della presidenza.

LA PRESIDENTE

Per i prossimi cinque anni sarà ancora Ermelinda Damiano alla guida, in forza dei 22 voti, 14 astenuti e la proposta, da parte del rappresentante del partito dei veneti, Stefano Zecchi, di Debora Onisto. La seduta è ripresa con la commozione di Damiano, che ha affermato: «Sarò presidente di tutti e con umiltà. Mi impegno ad ascoltare i suggerimenti costruttivi con l'auspicio che si rappresenti la buona politica per il bene della nostra città e dei nostri cittadini». A lei faranno da vice Paolo Romor (Brugnaro sindaco, 22 voti) e Alberto Fantuzzo (Pd, 12 voti), i componenti effettivi saranno Brunello, Senno e Zanatta, mentre quelli supplenti Saccà, Rogliani e Canton.

IL DIBATTITO

Infine si è aperto il dibattito in cui Pd, Terra e Acqua e M5S hanno la disponibilità a collaborare: «Aspetteremo soluzioni concrete, che appoggeremo se ci troveremo d'accordo. Ma è importante agire subito su trasporti e scuola», ha esordito Marco Gasparinetti (Tea). D'accordo il sottosegretario all'economia PierPaolo Baretta: «Collaboriamo, discutiamo, a partire da conca di navigazione, urbanistica e sociale». Concorde Sara Visman (M5S): «Per il bene collettivo saremo presenti». Più agguerrito Giovanni Martini: «Sindaco, ha attaccato i sindacati, penso sia opportuno che lei riferisca sul suo conflitto di interessi». Mentre Stefano Zecchi (Partito dei veneti) ha ribadito il suo cavallo di battaglia: «Serve uno statuto speciale per Venezia, anche Milano lo sta chiedendo». Dalla maggioranza Alex Bazzaro (Lega) ha chiesto dialogo: «Serve fare lobby, che non è una parola brutta, ma vuol dire mettere davanti la città alle logiche di partito». (T.B.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA