CA' FARSETTI

VENEZIA Monta la polemica per la relazione dell'assessore al personale Paolo Romor, che sabato metteva in evidenza i cambiamenti nell'organigramma dell'amministrazione, definita una macchina funzionante nonostante i circa 350 dipendenti in meno rispetto al 2015.

Così come per la Cgil, anche Monica Sambo (capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale) descrive servizi al collasso: «Le parole di Romor fanno ridere. Il personale è diminuito, i carichi di lavoro sono aumentati in modo esponenziale e gli effetti sui servizi sono palesi».

L'ATTACCO DEL PD

La situazione più grave secondo la consigliera riguarda scuole, anagrafe e uffici tecnici. «All'anagrafe hanno dei numeri di pratiche esagerati e gli stessi dirigenti confermano che c'è una pesante carenza di personale. Dopo aver sfruttato il personale per cinque anni - aggiunge - trovo ridicolo e inqualificabile sentir parlare di benessere psicofisico del dipendente. Non è credibile detto da chi in questi anni ha fatto correre le educatrici da una parte all'altra della città, ha depotenziato i servizi, cancellandone altri, come gli Urp periferici e non ha assunto i 16 precari che per tanti anni avevano lavorato per l'amministrazione e ora si trovano senza lavoro. Senza contare gli uffici della parte tecnica, come l'urbanistica, in cui ci sono gravi ritardi nelle pratiche, come manifestano i professionisti della città, e i servizi esternalizzati, come quelli delle biblioteche date in appalto al massimo ribasso secondo logiche di risparmio e senza investire su personale qualificato».

L'AFFONDO 5STELLE

Fa fronte comune, su questo tema, con Elena La Rocca (M5s) che aggiunge: «Quelle di Romor sono belle parole, peccato che corrispondano solo a un comune virtuoso che non esiste nella realtà. Abbiamo raccolto le segnalazioni di persone in condizione di fragilità che hanno dovuto ricorrere al Giudice del Lavoro per ottenere ciò che gli spettava di diritto». Se Romor ha definito quello attuale un «Comune più snello e agile», i Cinquestelle ribattono con i numero del telelavoro: «Il dato è eloquente: al 30 settembre 2018, di 2817 dipendenti risultavano in telelavoro solo 48 dipendenti, ovvero l'1,7% del totale, valore nettamente inferiore all'obiettivo minimo di legge del 10% e abbiamo motivo di ritenere che anche nell'ultimo anno le cose non siano migliorate».

L'AMMINISTRAZIONE

In difesa dell'operato della giunta Brugnaro interviene invece il consigliere Paolino D'Anna, che scrive una lettera ai dipendenti del Comune: «Dopo aver definito una più equa distribuzione della forza lavoro nella struttura amministrativa, si dovranno effettuare concorsi, proprio allo scopo di sopperire ai posti che risulteranno ancora non coperti. Vorrei però volgere lo sguardo su temi altrettanto cruciali: il progetto rivoluzionario, che ha determinato un profondo cambiamento ed ha avviato un processo di innovazione, promosso dal sindaco Luigi Brugnaro e da questa maggioranza, ci trova sostanzialmente concordi, anche se va ulteriormente ampliato e migliorato». Secondo D'Anna bisogna continuare nell'opera di ristrutturazione dell'apparato burocratico e la distribuzione della forza lavoro. Chi lavora meno, in pratica, deve andare a supporto di chi è sovraccarico. «Sarà poi necessario supportare un processo di rafforzamento della qualità delle prestazioni di lavoro verso la cittadinanza, non trascurando la qualità di vita dei lavoratori».

Tra le proposte di D'Anna, un sistema di premialtà intelligente ed egualitaria, migliori condizioni salariali, nuova politica di redistribuzione della forza lavoro e di formazione e motivazione. «Le condizioni di bilancio sono migliorate e lo consentiranno». Melody Fusaro

