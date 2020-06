VENEZIA Ca' Farsetti acquisterà il Teatro Toniolo dall'Ive, la società partecipata al 100 per 100 dallo stesso Comune. C'è anche questa operazione nella manovra di assestamento di bilancio presentata ieri alla stampa. Per l'operazione vengono stanziati 6 milioni. «È un'opportunità, l'abbiamo studiata con il sindaco e gli uffici - ha spiegato l'assessore al bilancio, Michele Zuin - Mi sono reso conto che risparmiamo acquistando e pagando un mutuo, rispetto al canone d'affitto che abbiamo versato finora. E così, soprattutto, l'immobile diventa proprietà del Comune». Un'operazione che ha anche un valore politico e si lega con l'opzione già esercitata dal Comune per l'acquisto del Candiani. «Vogliamo costruire un grande polo della cultura a Mestre - ha ribadito il sindaco Luigi Brugnaro - un polo della contemporaneità». Una realtà che avrà appunto nel Toniolo e nel vicino Centro culturale Candiani il proprio fulcro, in dialogo ovviamente con il vicino M9. «Ora aspetto i progetti di questo nuovo presidente di Fondazione Venezia, Michele Bugliesi. Saremo ben contenti di collaborare» ha concluso Brugnaro. (r. br.)

