«C'erano dei riscontri: racconto attendibile»

L'INTERROGATORIOBELLUNO Angelo Izzo, il mostro del Circeo, è stato portato per ben due volte in Procura a Belluno, dal carcere di Velletri dove è detenuto. Aveva chiesto lui di essere sentito: scrisse all'allora procuratore Francesco Saverio Pavone, perché voleva riferire di un sequestro avvenuto a Cortina. In quel suo racconto «più che attendibile e verosimile», secondo Pavone, Izzo ripercorse i fatti dell'estate del 1975, quando i bravi ragazzi dei Parioli avrebbero scelto la 17enne pordenonese Rosella Corazzin per i loro massacri. E...