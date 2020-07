I VICINI DI CASA

ORIAGO (MIRA) «Gli spari? Pensavamo fossero dei petardi. Qui fuori, nel giardino di una casa qui vicino, venerdì sera c'era una festa e pensavamo davvero che avessero tirato qualche botto come si fa ogni tanto. Poi, quando, abbiamo visto i lampeggianti di carabinieri e ambulanza dalle fessure delle tapparelle siamo corsi in strada. E abbiamo capito».

TRANQUILLITÀ SPEZZATA

Via Piave è una stradina stretta, costellata di casette su due piani, più quella palazzina dei Meggiato con sei alloggi: cinque famiglie in affitto più l'appartamento di Simone Meggiato. Anche le altre strade di questa parte di Oriago sono più o meno così, e cioé niente palazzoni, solo villette più o meno moderne ma con un minimo comun denominatore che le caratterizzava tutte: la tranquillità. Quella tranquillità spezzata all'improvviso dall'omicidio dell'altra notte.

«La vittima non l'avevamo mai vista, ma Simone Meggiato, pur lavorando praticamente tutto il giorno fuori casa e arrivando qui solo di sera con la sua moto, lo conoscevamo. Una brava persona, gentile e corretta» dicono gli inquilini dell'abitazione della famiglia di Meggiato. C'è chi è qui da poco, ma anche chi ci vive da sei anni con moglie e figli: «Non sapevamo che avesse delle armi in casa, come non sapevamo che ci fossero delle denunce per stalking per l'ex marito della sua attuale compagna. Lei? No, non l'abbiamo mai vista qui. Forse una o due volte di sfuggita». E la prova che Meggiato di fatto non fosse tanto presente ad Oriago arriva anche dalla vicinissima Pasticceria Veneziana di via Risato Bellin, al passaggio a livello, un posto dove qui si fermano praticamente tutti: «No, non lo conosco. Strano, sono molto fisionomista ma non l'ho proprio mai visto - dice la barista -. Questa mattina non si parlava d'altro. Incredibile che sia successa una cosa simile». In mattinata, di nuovo in via Piave, arriva anche qualcuno che negli anni scorsi aveva abitato in quella palazzina. «Ho visto la notizia in Internet, non ci volevo credere - racconta una signora -. Sono venuta qui apposta per capire... Ho vissuto in questa casa per tre anni e mezzo dopo essermi rivolta all'agenzia della famiglia di Meggiato, in centro a Mestre. Che dolore, che tragedia».

TUTTO IN UN LAMPO

Paolo Baldan (stesso cognome della vittima, ma nessuna parentela) ha la camera da letto affacciata alla casa di Meggiato: «Siamo usciti quando l'abbiamo sentito urlare chiamate il 113! - racconta -. Anche noi poco prima avevamo sentito quella moto andare su e giù qui in strada, ma non ci abbiamo dato troppo peso. Poi è stato tutto un lampo: si sono urlati qualcosa dietro e si sono sentiti quei tre spari e le grida di Meggiato. Anche noi lo vedevamo solo di sera, un saluto e via. Siamo scesi in strada ed è arrivata anche quell'infermiera qui di fronte che, per venti minuti, ha tentato di rianimarlo. Poi sono arrivati i carabinieri che hanno chiuso la strada, mentre io mi sono messo dall'altra parte, in via Ticino, per aspettare l'ambulanza e fargli segno di entrare di qua».

