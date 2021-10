Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESORDIOPADOVA «Abbiamo dovuto limitare i posti disponibili, la partenza per noi è stata ottima, confortante, dopo questo lungo periodo di inattività del settore. Chiediamo di tornare al massimo dell'ospitalità prima possibile». A parlare è Riccardo Checchin contitolare della discoteca Storya a Santa Giustina in Colle che lo scorso venerdì sera è ritornato in pista nel duplice senso del termine. Lo Storya è ritornato ad essere una...