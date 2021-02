C'è una organizzazione, per i Mondiali di Cortina, di cui andare fieri. Lo dice Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso Belluno Dolomiti: «L'ho potuto constatare di persona a Cortina e vedendo come tutto il territorio è presidiato e le persone sono accompagnate e tutelate. Ci sono 70 nazioni con delegazioni di atleti e staff in un momento pandemico mondiale, ma il territorio risponde e accoglie in assoluta sicurezza, offrendo un benvenuto tutto italiano. Il Mondiale prova la capacità organizzativa, che vedrà Cortina nel 2026 ancora più preparata e determinata. La Camera di commercio ci sta già lavorando. Ci sono progetti in cantiere e sulla carta e accordi con le istituzioni civili e militari per creare una rete efficiente, innovativa e digitale». Pozza si complimenta inoltre con i Carabinieri che presidiano il territorio, coordinati dal tenente colonnello Francesco Rastelli, comandante provinciale dell'Arma. «I Mondiali sono un evento complesso che va gestito con un programma integrato di risorse per fronteggiare qualsiasi imprevisto precisa l'ufficiale oltre 70 delegazioni, dalle più disparate nazioni, da gestire in piena pandemia, costituiscono una grande sfida, raccolta dall'Arma dei Carabinieri e da altre istituzioni dello Stato, e ha contribuito con tutta la sua esperienza e assetti altamente specializzati a rendere sicura la manifestazione. E' giunto un rinforzo di alcune centinaia di militari; assetti altamente specializzati, artificieri, cinofili con unità antiesplosivo, tiratori scelti, squadre Sio altamente addestrate al controllo di territori particolarmente ostili per orografia. Importante l'assetto antiterrorismo. I Carabinieri sciatori vigileranno le piste, con una squadra di soccorso alpino. Da ricordare il team messo in campo dall'Arma per garantire il rispetto del piano sanitario di prevenzione dei Mondiali».M.Dib.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA