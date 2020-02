C'è un punto fermo. Giorgia Cagnan, la 19enne trevigiana di cui non si hanno più notizie da tre giorni, è stata ripresa dalle telecamere della stazione delle corriere di Treviso proprio a San Valentino. La giovane è stata riconosciuta dai genitori nel fotogramma che è stato mostrato loro dagli uomini della questura, che stanno indagando per riuscire a rintracciare la 19enne. «Torna a casa, sono due notti che ti aspettiamo -dice in lacrime la madre, Sabrina Sbeghen, che lancia anche un appello- Chiunque abbia sue notizie avverta le forze dell'ordine. Aiutateci a trovare nostra figlia». Accanto a lei il marito, che la sostiene in queste ore di apprensione. Un altro indizio nelle mani degli inquirenti è un biglietto dell'autobus. È stato acquistato proprio da Giorgia, sempre venerdì mattina, destinazione Napoli. «La buona notizia intanto è che sia stata vista viva in centro a Treviso -continua la madre- Non capiamo però quel biglietto per Napoli: non abbiamo parenti o amici in quella città. E anche Giorgia non conosce nessuno che abiti lì». Gli investigatori sentiranno oggi gli autisti sia della corriera in partenza al mattino che quella che parte la sera. È stata allertata anche la questura di Napoli, così come quelle delle fermate lungo il tragitto dell'autobus.

