«C'è un piano-tipo che viene adattato alle richieste»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'UOMO DELLE PIREPIEVE DI SOLIGO Il refrontolese Mauro Canal è il tecnico dell'Unpli che ha redatto i piani di sicurezza dei panevin coordinati dal Consorzio Pro Loco del Quartier del Piave, ma anche di quello alpino di Arcade. Un piano per ogni panevin? «Per quelli del Quartier del Piave ho fatto un piano tipo che poi ho adattato ad ogni situazione. Parliamo di panevin molto piccoli rispetto a quello di Arcade, dalle 30 alle 200 persone. Per ciascuno è stato calcolato l'affollamento delle aree e in caso di emergenza valutata la presenza di...