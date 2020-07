C'è un'organizzazione che gestisce le assegnazioni degli alloggi, riscuote le somme dagli inquilini e provvede alle loro necessità. Tutto in modo abusivo, perché il complesso in questione, invia del Bosco a Marghera, appartiene all'Ater e l'organizzazione di fatto controlla le occupazioni abusive. Tutto o quasi alla luce del sole, alla faccia degli inquilini regolari che, se osano protestare, vengono puniti: a qualcuno sputano in testa, altri vengono picchiati. A denunciare la situazione il presidente dell'Ater Raffaele Speranzon e l'amministratore del complesso Luca Vianello, che da tempo si battono per ripristinare la legalità nei palazzoni bianchi e verdi che si affacciano sui palazzoni popolari ben visibili dal casello autostradale di Villabona.

Le numerose denunce depositate negli anni però non hanno sortito alcun effetto pratico: così l'Ater ora chiede il sostegno delle istituzioni, Comune e Prefettura in primo luogo, nel contrasto all'organizzazione che lucra sulla disperazione di chi non ha una casa, aiutandolo a occuparla in cambio di denaro. A vigilare sul rispetto delle regole imposte dal clan sono alcune sentinelle piazzate nei punti strategici del complesso.

