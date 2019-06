CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è un nome eccellente nella lista degli indagati dalla Procura di Catania per i concorsi truccati. È quello del professor Umberto Cillo, 57 anni, da 15 direttore della Chirurgia epatobiliare dell'Azienda Ospedaliera e professore del Bo. E padovano è pure l'altro docente veneto indagato, con cattedra alla Ca' Foscari di Venezia: il matematico Agostino Cortesi, 56 anni. Cillo è considerato uno degli esperti mondiali della chirurgia epatobiliare, in particolare della trapiantologia. Laureato al Bo con lode in Medicina nel 1989, specializzato...