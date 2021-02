C'è stato un momento, tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno, che i positivi ad Auronzo hanno superato il centinaio. Erano diventati così tanti che l'Usl ha deciso di avviare uno screening straordinario. La partecipazione si è rivelata ben sotto le aspettative ma a quel punto, fortunatamente, il contagio nel comune iniziava già a contrarsi. In quei giorni il sindaco Tatiana Pais Becher chiamava personalmente tutti i suoi concittadini contagiati. «Già nella prima ondata, quando Auronzo era stata fortunata e avevamo avuto solo due contagiati, avevo chiamato tutti. Anche le persone in isolamento. Questa volta sono troppi, ho dovuto limitare le telefonate ai positivi». Spiegava in quei giorni che a dispetto delle temperature sono stati i più caldi dell'anno. «Chiedo se abbiano bisogno di qualcosa. Per le persone sole abbiamo organizzato la spesa a domicilio e le medicine. Credo sia un modo per dimostrare che l'amministrazione è loro vicina». Mantenere il contatto con la popolazione portare le istituzioni a contatto con le famigle, insomma non lasciare indietro nessuno l'obiettivo: «È un segnale doveroso. Il sindaco poi è l'unico ad avere in mano tutti i nomi». A pagare un prezzo elevato, anche nella seconda ondata, sono state le case di riposo: ad Auronzo gli ospiti contagiati sono arrivati a quota 56, 22 invece i dipendenti.

Un quadro che ha costretto l'Usl a destinare l'ospedale di Auronzo proprio ai pazienti covid positivi riuscendo così a permettere ai dipendenti della struttura di recuperare un po' di energie e di intervenire prontamente in caso di necessità sui pazienti positivi.

AZ

