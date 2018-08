«C'è il rischio di una manovra politica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Su questa vicenda si devono attendere gli sviluppi delle indagini, anche se ad una prima lettura sembra quasi una manovra politica partita da lontano. A settembre la Prefettura emanerà il prossimo bando per l'accoglienza. Il problema poi non è la singola persona, che è solo parte di un grande sistema». È questa l'impressione a caldo di don Luca Favarin, che da sempre si batte per l'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo, sull'inchiesta che coinvolge il prefetto vicario Pasquale Aversa. «In questo caso il danno più grave ricade sui...