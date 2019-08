C'è il Milan, l'Udinese vuole subito i primi punti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È subito impegnativo il primo test di campionato per l'Udinese, che oggi affronterà alle ore 18 il Milan del nuovo mister Marco Giampaolo, intenzionato a riportare i rossoneri verso le vette della classifica. Settanta milioni è il valore dei nuovi acquisti che l'ex tecnico della Sampdoria dovrebbe tenere oggi in panchina, preferendo per il debutto alla Dacia Arena di utilizzare giocatori già abituati a giocare insieme dall'inizio del ritiro.Una scelta simile la farà Igor Tudor, seppur con un parco uomini dal valore minore, ma il tecnico...