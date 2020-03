RIFIUTI

VENEZIA Cassonetti che, a fianco, hanno cumuli di rifiuti ingombranti. Non perché il servizio della nettezza urbana sia stato improvvisamente interrotto, ma perché rimanere a casa, per qualcuno, può essere occasione per svolgere attività accantonate da tempo e sempre rinviate. Come l'idea di svuotare magazzini e cantine da parte di accumulatori seriali, facendo un repulisti complessivo di quanto non serve più o non si usa più da anni e giace impolverato da tempo immemore nell'angolo più recondito della casa.

Ed ecco quindi l'idea: liberarsi di divani, vecchie poltrone, tv non funzionanti, mobili e oggetti vintage, che vengono abbandonati per strada. E neanche troppo lontano da casa.

Gli abbandoni si verificano in tutto il territorio, secondo il reporting di Veritas, con particolare riferimento alle zone del Miranese e della Riviera del Brenta, e sono probabilmente legati alla chiusura temporanea fino al 5 aprile di Ecocentri ed Ecomobili in seguito alle disposizioni del decreto del consiglio dei ministri relativi all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del coronavirus.

BRUTTE ABITUDINI

Ma anche senza la chiusura di questi centri, a volte sono una pessima e radicata abitudine di chi non si premura di fare neanche una telefonata prima di liberarsi di quanto non serve più.

E paradossalmente è stato anche riscontrato l'aumento di abbandoni all'esterno del proprio Comune di residenza. Nei giorni scorsi, infatti, è stata multata una persona, residente in un Comune della Riviera, che aveva abbandonato sacchetti con i propri rifiuti domestici intorno a un cassonetto di Mestre.

Veritas segnala che gli ispettori ambientali continuano a controllare capillarmente il territorio e a multare chi abbandona rifiuti e ingombranti.

In aggiunta, gli addetti di Veritas segnaleranno gli autori alle forze dell'ordine, per non aver rispettato le limitazioni alla mobilità previste dal decreto #iorestoacasa, perché sono consentiti solo agli spostamenti di necessità, come l'approvvigionamento di viveri e gli appuntamenti medici indifferibili, ma non di sicuro l'eliminazione di spazzatura in barba alla legge.

BASTA UN APPUNTAMENTO

L'appello di Veritas, dunque, oggi più che mai, è quello di non abbandonare rifiuti e materiali ingombranti e a servirsi degli appositi canali di comunicazione per segnalare la necessità di asporto, che è gratuito fino a un metro cubo di materiale al giorno. E se proprio non fosse sufficiente un metro cubo, basta suddividere gli ingombranti in più tranches.

Certo, si tratta di attendere un appuntamento che forse non verrà concesso esattamente il giorno dopo, ma almeno non si può dire di essere impegnati altrove quando passeranno gli incaricati per il ritiro.

L'anno scorso gli ispettori di Veritas, sulla base di 26.804 rilievi effettuati sulla base anche di segnalazioni dei cittadini, hanno elevato 2.173 verbali, di cui 170 nei confronti di persone provenienti da altri Comuni.

L'anno precedente l'attività di controllo di Veritas si era fermata a 1793 multe, quindi l'aumento di circa 180 sanzioniè stato del 21.2 per cento.

