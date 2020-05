Anche le parrocchie della diocesi di Belluno-Feltre provano a ripartire. Dopo le messe, ora sul tavolo vi è la possibilità o l'impossibilità di organizzare i Centri Estivi. Ma il solito panorama che da anni costella l'estate bellunese, quest'anno sarà diverso. E diversificato. A Feltre, per esempio, la parrocchia del Duomo e quelle che ad essa fanno riferimento hanno già deciso: non partirà alcuna esperienza. La parrocchia di Santa Giustina si sta invece organizzando. «Qualcosa faremo dice il parroco don Gianni Trevisan ma aspettiamo una normativa chiara e definitiva per saperlo con certezza. Il Centro Estivo è per ora economicamente insostenibile e alcune esperienze che non riusciremo a riproporle». L'idea è di attivare qualcosa per i bambini più piccoli «venendo incontro anche alle esigenze lavorative dei genitori». Ma sicuramente non si vedranno l'Oratorio estivo che la scorsa estate a luglio aveva raccolto 230 bambini; né il Gros (gruppo ricreativo oratorio santagiustinese) capace di catturare per due sere alla settimana genitori e 100 fra bambini e ragazzi a giocare insieme. Nonostante i costi elevati partiranno invece i Centri Estivi per i bambini di infanzia e primaria. «Lo scorso anno le adesioni erano una sessantina, quest'anno saranno molte meno». Le ultime normative in tema di Centri Estivi e Grest hanno raggiunto don Francesco Santomaso, parroco di Polpet di Ponte nelle Alpi: «Da anni proponiamo il Centro Estivo all'interno della struttura dello Zalivani. Quest'anno, seppure ridotto, riusciremo a farlo partire per le fasce dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11, ma l'ultima normativa ci impedisce di attivarlo per gli 0-3. Ed è la fascia in cui noi abbiamo più richieste da parte delle famiglie. Per noi, poi, queste iniziative sono sempre servite anche per pagare gli insegnanti nei mesi estivi. Mai costi di quest'anno, il numero di insegnanti richiesto ed altre regole ci mettono in seria difficoltà». (G.S.)

