C'è anche la trevigiana Doriana De Angelis, 55 anni, titolare della società di recupero crediti Dea sas fra le persone coinvolte a vario titolo nella maxi inchiesta della Procura di Roma sulla raccolta illecita di informazioni sensibili di migliaia di persone dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e del Mef. La donna si avvaleva soprattutto dei servigi di due militari della Guardia di Finanza in servizio alla stazione navale di Venezia che avevano accesso alle banche dati per motivi d'ufficio, che vendevano le informazioni alle agenzie e agli imprenditori che ne facevano richiesta. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico, ma misure cautelari sono state prese a carico di altre 12 persone (sei ai domiciliari, quattro sospese dal pubblico ufficio e due interdette dall'esercizio dell'attività imprenditoriale). Fra queste la manager trevigiana accusata di aver ricevuto i dati di 610 persone dietro pagamento di somme variabili da 1 a 5 euro a visura. Nell'indagine, che riguarda episodi avvenuti tra il 2016 e il 2018, sono coinvolte complessivamente una ventina di società (di cui sei si occupano di recupero credito), mentre gli indagati sono 90, sparsi in varie regioni d'Italia.

