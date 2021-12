C'è anche il caso clamoroso di una neonata di quaranta giorni e già positiva. La punta di una piramide che si fa sempre più elevata a causa del rapido diffondersi dei contagi tra i bambini al di sotto dei dodici anni, quelli che fino a pochi giorni fa erano esclusi dalle vaccinazioni e che solo ora stanno iniziando la profilassi contro il coronavirus.

Il problema non è soltanto che la gran parte di questi bambini sono asintomatici, ma possono contagiare la famiglia. Il nodo è che questi bambini sono a rischio di future malattie a causa delle infiammazioni che si creano e che possono portare a conseguenze sistemiche sul loro fisico.

Lo spiega Mario Fama, specialista in Allergologia e immunologia pediatrica e in Igiene e medicina preventiva, da 35 anni medico di migliaia di piccoli pazienti delle province di Rovigo e Padova, che si trova sempre più impegnato su questi casi, con i genitori che si rivolgono a lui non solo nella necessità con i figli contagiati, ma anche per chiedere informazioni sulla vaccinazione. «Ogni giorni ricevo molte chiamate, c'è interesse e secondo me ci sarà una buona adesione a questa campagna vaccinale rivolta ai bambini».

Merlin alle pagine II e III



© RIPRODUZIONE RISERVATA