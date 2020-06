«La maggior parte di coloro che oggi invoca un aiuto in passato non si era mai rivolta ai Servizi sociali: solo il 10 per cento, infatti, in qualche modo aveva già usufruito del supporto di via del Carmine. L'età media va dai 29 e i 49 anni, che dimostra che si tratta di soggetti che hanno perso il lavoro e che quindi si trovano senza stipendio e magari con il mutuo, o l'affitto da pagare, oltre alle utenze». Non è però solo un fenomeno riscontrato dall'Assessore al Sociale di Padova Marta Nalin, quello di tanti volti nuovi costretti a chiedere i buoni alimentari. «A tanti miei concittadini ha confermato il sindaco di S. Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo ho raccomandato di vincere la ritrosia nel chiedere aiuti. Tanti non erano abituati a farlo». Ma non sono mancati quanti si trovavano in diffcoltà a chiedere, non hanno fatto difetto neppure i furbetti. Per questo il Comune di Limena, passata la prima fase di emergenza, comincerà a controllare le auto dichiarazioni. «E pure da noi ha aggiunto l'assessore al sociale di Vigodarzere, Monica Cesaro si sono fatti avanti alcuni nuclei che hanno pensato di rimpolpare i buoni spesa, gonfiando il numero dei componenti del proprio nucleo famigliare. Siamo cosi intervenuti per correggere le richieste». In altre realtà, come ad esempio Montegrotto, è stato il sindaco, Riccardo Mortandello e l'assessore al sociale, Elisabetta Roetta a portare i buoni a domicilio. «Non certo per controllare ha precisato l'assessore ma per renderci invece conto che nella maggior parte dei casi le situazioni di difficoltà erano davvero quelle che ci erano state manifestate».

