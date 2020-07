LE TENSIONI

SANTO STEFANO Il giorno dopo le picconate del presidente dell'Unione montana del Comelico, Giancarlo Ianese, sull'inutilità del tanto atteso traforo di Coltrondo («La galleria Comelico è così messa male che prima o poi crollerà e cadrà in testa a qualcuno») c'è chi si schiera in difesa del progetto largamente condiviso dalla politica nazionale. In prima linea, ovviamente, Alessandra Buzzo, già sindaco per dieci anni di Santo Stefano, e fino allo scorso anno al timone dell'ente sovracomunale. «Sono affermazioni da applaudire a scena aperta esordisce, con ironia, la pasionaria . Ancora una volta, come sempre, ci si dimostra rinunciatari e con il cappello in mano». Insomma, per la consigliera comunale il tempo del questo o quello, delle rese più o meno condizionate, è finito. Perché al territorio incuneato tra due regioni a statuto speciale e al confine con l'Austria spetta tanto una sanità adeguata quanto un altrettanto adeguata viabilità. «Il Comelico continua Alessandra Buzzo ha diritto sia alla messa in sicurezza della galleria Comelico sia al traforo di Coltrondo. Ricordo che per questo secondo tunnel i soldi ci sono già e che Anas stessa aveva dichiarato, a seguito delle analisi del rischio, essere la vera messa in sicurezza della viabilità in accesso al nostro territorio. Dove vogliono trovano i soldi. Se si vuole che la montagna viva, basta con la logica dell'accontentarsi».

OPERA PRIORITARIA

Che la galleria di Coltrondo sia essenziale lo aveva ribadito anche la giunta regionale, che il 27 gennaio 2015 l'aveva inserita, al primo posto, nell'elenco delle opere ritenute prioritarie per il Veneto. «Penso che il presidente Zaia conclude Alessandra Buzzo abbia fatto le opportune verifiche e valutazioni e non credo subisca così tanto la mia influenza». E da tre decenni si sta battendo per il traforo anche Italo De Candido Ciandon. Lo scrittore, campione di sci ed alpinista comeliano ritiene che esso sia non solo un miglioramento della viabilità, ma anche una strategia per salvare il paese dalle tre grosse frane, in movimento da tempo, che, prima o poi, alla fine del loro corso creeranno un tappo al Piave. In questo sorprendente fare e disfare, che pare riuscire particolarmente bene al Comelico, il capogruppo della minoranza di Santo Stefano affila le armi. «Come da copione commenta Roger De Bernardin questi amministratori sono, a dir poco, impreparati rinunciatari senza visione. Cercherò cooperazione tra i parlamentari, mentre in Regione, nel programma di Lorenzoni, Coltrondo è una priorità».

Yvonne Toscani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA