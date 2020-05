L'EMERGENZA

BELLUNO Italiano, single, tra i 30 e i 50 anni. L'identikit del cittadino bellunese messo in difficoltà dalla crisi generata dal Covid 19 è questo. Non famiglie numerose e nemmeno stranieri, la gran parte delle richieste di bonus per la spesa sono arrivati da giovani senza lavoro e sotto i trent'anni e da cinquantenni soli, secondo l'analisi condotta dai servizi sociali di Palazzo Rosso, grazie alla quale è stato tracciato un quadro preciso delle criticità sociali ed economiche causate dall'epidemia. E nell'analisi spuntano anche nuclei che, certo spinti dalle difficoltà del momento, hanno presentato più domande per famiglia. Così come non sono mancati coloro ai quali è stata respinta la domanda perché già assegnatari di altri aiuti pubblici, come il reddito di cittadinanza. «Sono dati preoccupanti - commenta l'assessore alle politiche sociali Lucia Pellegrini -, rilevano un notevole aumento delle persone in stato di bisogno».

I NUMERI

Sono stati 999 i cittadini che, messi alle strette dalle difficoltà economiche, hanno presentato domanda per i buoni in municipio; di queste richieste, 565 sono state accolte, 419 respinte, mentre 15 sono arrivate oltre i termini previsti. Il totale delle persone dichiarate è stato di 2685; quelle che hanno beneficiato dei buoni spesa sono state 1541. Delle domande respinte, ben 115 erano doppie o presentate da componenti dello stesso nucleo familiare; 66 sono risultate di non residenti o irreperibili, 59 hanno fatto rilevare un'adeguata situazione economica (ed esempio, le entrate certe di un altro membro della famiglia); in 54 casi non sono stati rilevati motivi di insufficiente sostentamento differenti rispetto al pre-epidemia (come pensioni troppo basse, situazioni quindi che rientrano nel canale sociale ordinario e non sono contemplate dal fondo governativo finalizzato alla perdita di sostentamento per l'emergenza Covid-19), mentre in 21 casi si è riscontrata la presenza di altri sostegni pubblici, come cassa integrazione o reddito di cittadinanza, che hanno ridotto la priorità d'intervento. Queste domande non sono però cadute nel vuoto e si stanno trasformando in domanda di aiuto ai Servizi Sociali comunali: una quarantina le richieste giunte solo nelle ultime due settimane a Palazzo Rosso. In totale, il Comune di Belluno ha erogato buoni spesa per 184.800 euro sui circa 190mila trasferiti dal Governo; i restanti 4950 euro sono stati impegnati per il servizio della mensa dei frati della Parrocchia di Mussoi.

IL TARGET DEL BISOGNO

Il 54% delle domande accolte, ovvero 310, è stato presentato da persone tra i 30 e i 50 anni, il 32% pari a 179 da over 50, mentre il 14%, 76, da ragazzi fino ai 29 anni. Il 68% delle domande è stato presentato da cittadini italiani; tra le restanti richieste, si evidenziano soprattutto quelle presentate da cittadini della Moldavia, Ucraina, Romania e Albania: dato probabilmente legato alla sospensione dei contratti delle badanti. Come anticipato, quelle più in difficoltà sono risultate le famiglie monopersonali, con 169 richieste accolte, seguite dai nuclei composti da tre e due persone, rispettivamente 114 e 113 domande accolte. Incrociando i dati di età e membri del nucleo familiare, emergono le problematiche delle famiglie monopersonali soprattutto nella fascia degli under 29, in difficoltà nel reperire un'occupazione stabile, e degli over 50, con situazioni precarie di lavoro o con problemi nel reinserimento nel mondo occupazionale.

L'ASSESSORE

«L'iniziativa dei buoni spesa ci ha consentito di fare un bilancio delle categorie più colpite - spiega Pellegrini -: giovani senza lavoro stabile o con rapporti di lavoro temporanei o precari; famiglie numerose; persone con più di 50 anni espulse dal mondo del lavoro. Questa pandemia ha messo in evidenza la vulnerabilità di queste fasce di popolazione, che stanno silenziosamente e lentamente scivolando verso condizioni di povertà. È quindi evidente come il settore sociale debba prepararsi ad affrontare nuovi scenari e nuove sfide di fondamentale importanza per il futuro di tutti». (A.Tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA