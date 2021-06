Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MOMENTO PIÙ ATTESOPERAROLO L'esplosione alla Busa del Cristo, ieri mattina, è stata seguita dai presenti in rigoroso silenzio e sotto un sole cocente. A disturbare quella quiete, in cui è rimasto avvolto il comune di Perarolo per qualche minuto, c'era solo il ronzio dei droni lasciati volare sopra i tetti delle case per monitorare la situazione dall'alto. Il suono della sirena che precede le detonazioni ha spezzato la magia e tutto si...