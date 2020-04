SAN DONÁ Atvo al servizio delle imprese con bus a noleggio e prenotazioni on line. Alcune attività produttive riaprono e l'Azienda di trasporto del Veneto orientale è pronta ad offrire un servizio riservato ai loro dipendenti. Si pone, infatti, la necessità di rispettare le misure di sicurezza per evitare il contagio. Su questo fronte si sono mosse Atvo e BusForFun.com piattaforma leader per il trasporto dedicato ai grandi eventi. Le due realtà sono ora in grado di fornire alle aziende una soluzione efficace nell'ambito del lavoro. Il gruppo Atvo mette a disposizione oltre 200 dei suoi mezzi da noleggio (sempre sanificati, con controllo della temperatura dei passeggeri prima della salita a bordo e la fornitura dei dispositivi di protezione), mentre BusForFun.com offre tutte le tecnologie di prenotazione, analisi dei dati ed organizzazione dei trasporti, che permetterà anche di gestire in modo sicuro i posti di ogni singolo mezzo. «Contatteremo Confindustria e le principali imprese del territorio - spiegano da Atvo - per proporre questo servizio di bus a noleggio e permettere di organizzare il viaggio dei dipendenti in sicurezza. É un servizio che diamo come azienda, ma anche un modo per ripartire noi stessi». In questo periodo Atvo ha sempre garantito il servizio di trasporto pubblico, pur limitando le corse giornaliere e sempre nel rispetto della sicurezza dei passeggeri e del personale.

