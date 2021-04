Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MESTRE Per raggiungere il nuovo hub vaccinale dell'Ulss 3 al PalaExpo, in via Pacinotti a fianco del Vega, prende il via un servizio di bus navetta Actv su indicazione del Comune, collegati con interscambio alle linee del trasporto pubblico per garantire la piena accessibilità da tutto il territorio. Il servizio è attivo dalle 8.17 (prima partenza da piazza Barche, fermata D4 Guardia di Finanza) alle 20.50 (ultima corsa dal PalaExpo) con...