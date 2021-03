LA GIORNATA]

VENEZIA Più che un assedio, una bomba a orologeria. Con i contagi che risalgono, parlare di assembramenti ieri a Venezia è riduttivo. Le immagini scattate su bus, tram e treni parlano da sole. Sono stati circa 31mila gli arrivi, con garage pieni fin dal mattino e ponte della Libertà chiuso: il record in epoca di pandemia. Ma quello che più colpisce, è la situazione dei trasporti nel tardo pomeriggio, all'ora del rientro.

Autobus carichi a piazzale Roma, con addetti Actv che a terra contavano i passeggeri a bordo. Ma c'era poco da contare: il limite del 50 per cento della capienza è stato spesso sfondato, specie sulle linee più gettonate, il 2, il 4, il 6 e il 7. Per non parlare del tram, con i passeggeri ammassati.

PASSEGGERI INFEROCITI

La stazione di Santa Lucia è stata letteralmente presa d'assalto. Una folla di giovani inferociti ha protestato per aver perso diversi treni tentando di rincasare. «Dalle quattro provo a tornare a Modena ma non c'è verso sbotta una ragazza - Carrozze piene e biglietti neanche per sbaglio acquistabili. È appena partito il regionale veloce per Bologna delle 18.40, il terzo che mi lascia a terra». Nella baraonda più totale che dal binario 15 arriva al 19, un ragazzo in jeans, scarpe da ginnastica e felpa bianca si arrampica addirittura sulle rotaie cercando di aizzare i coetanei contro gli agenti Cds e i costumer care di Trenitalia. Il vero tasto dolente è quindi l'organizzazione dei trasporti pubblici, quel fondamentale anello che dovrebbe garantire un rientro protetto a chi si mette in moto, nonostante tutto.

L'ASSALTO E I VENEZIANI

E poi c'è stato il fiume di gente nelle calli, con le voci dei veneziani. «Se posso dirla papale papale così non si riesce a lavorare confessa Laura dietro al bancone della trattoria da Fiore C'è troppa gente nel week end ed è indisciplinata. Mangiano anche, per carità, non è che bevano soltanto, però fargli rispettare le regole, come adesso che sono le tre e a fatica cerchiamo di fare accomodare tutti i ragazzi in piedi in calle, non è semplice».

«Ad un primo sguardo si direbbe pienone ma aguzzando la vista nei negozi già si cala il tiro nota una dipendente di L'Arte di Casanova, angolo di collane in vetro di Murano ai piedi del ponte di Rialto chi arriva in questo momento non è certo interessato agli articoli in vetro. Si svaga, al massimo si concede un aperitivo ma nulla di più».

«Apriamo esclusivamente sabato e domenica, lavorando giusto perché ci troviamo in un punto inevitabilmente di passaggio spiega un cameriere del ristorante Al teatro Goldoni Oggi sono passate moltissime famiglie di veronesi, vicentini e trevigiani. Le persone però non hanno più soldi da spendere. Mettono i panini nello zaino e pranzano al sacco».

Tra la riva delle Zattere, campo Santo Stefano o Santa Margherita, ma ancora proseguendo verso San Polo, Rialto e Strada Nuova, non c'è però di fatto una caffetteria, un bar o un bacaro senza clienti accomodati a tavola, a patto che il plateatico sia esposto alla luce del sole.

LE CODE

Marchini a San Luca ha la coda di persone nel pomeriggio, così come il ponte della Libertà ce l'ha di macchine da mezzogiorno. «Sapevo della confusione ma non immaginavo a questi livelli un poliziotto della squadra dedicata a Rialto è realmente colpito Non abbiamo registrato emergenze e per fortuna è tutto sotto controllo. È incredibile però in quanti abbiano fatto capolino a Venezia anche a costo di imbottigliarsi per trovare parcheggio in auto».

Fila paziente al pontile dell'Actv di Rialto, dove le biglietterie confermano un incremento delle vendite nell'ultimo paio di giorni, così come per entrare al Fondaco dei tedeschi e godersi la vista dalla terrazza panoramica all'ora del tramonto. Avvicinandosi alla Misericordia il termometro continua a rimanere tiepido. Le stesse forze dell'ordine lo confermano.

Ma il vero film dell'orrore ieri è iniziato intorno all'orario di chiusura dei locali ma lontano dalle loro saracinesche, tra piazzale Roma e stazione.

Costanza Francesconi

