TRASPORTO PUBBLICO

MESTRE Scorre via liscia, la prima giornata con il trasporto pubblico ridotto a seguito dell'entrata in vigore dell'allerta rossa. Actv ha tagliato le linee, ma non si sono registrati grossi problemi di assembramento o proteste a bordo. C'è stata solo qualche criticità, sulle tratte di solito più frequentate, nelle ore di punta. È successo, ad esempio, sul 2 che da Carpenedo va a Venezia e che in alcune corse si è riempito, come testimonia la foto inviata da un lettore. Sui collegamenti da e per Venezia a incidere sono anche gli operai della Fincantieri che salgono e scendono a gruppi, a inizio e fine turno. A piazzale Roma si sono visti partire mezzi con tutti i posti a sedere occupati e qualcuno in piedi, ma senza resse. La riduzione di Actv prevede che le linee molto utilizzate come lo stesso 2, il 4L e la T1 del tram facciano servizio regolare fino alle 9, poi fino a mezzogiorno ci siano due corse orarie e, nel pomeriggio, quattro fino alle 19 quando ritornano ogni mezzora fino a fine servizio. Tre corse all'ora per la 7 Mirano-Venezia e la 24H per l'ospedale, due per la T2 del tram, dopo le 9. Inevitabile qualche momento con più passeggeri a bordo, ma è stata più che altro un'eccezione.

A.Spe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA