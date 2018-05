Burano, tira aria di separazione «Qui come i centri commerciali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ISOLA TRASCURATAVENEZIA Un'isola che si sente trascurata. Non dai turisti, che la visitano a frotte, ma dalla sua città. E così se il lavoro non manca, a scarseggiare sono l'organizzazione e la cura per l'isola: dalle erbacce alte, ai plateatici selvaggi, dalle immondizie che tracimano dai cestini, al nodo del trasporto pubblico e del terminal Actv che a detta dei meno severi sono «insufficienti», per i più focosi sono un'«indecenza», una «vergogna». All'indomani dell'assalto dell'ultimo fine settimana con annesso ponte del 1....