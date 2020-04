Ci sono anche i farmaci, nei buoni spesa distribuiti dai Comuni. Il gruzzolo messo a disposizione degli enti locali dal Governo per aiutare le famiglie a far fronte alla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria permette anche l'acquisto di farmaci da banco e di prodotti di parafarmacia. Sono già tante le persone che, in provincia, hanno utilizzato il contributo del Comune anche in farmacia. «Bene così commenta il presidente di Federfarma Belluno, Roberto Grubissa -. Ricordo l'importanza di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, acquistabili anche con i buoni per chi ne usufruisce».

Con il ticket del Comune possono dunque essere comperate mascherine, guanti, gel igienizzanti oltre a farmaci di fascia C e da banco, ovvero senza obbligo di ricetta, e comunque prodotti necessari alla salute e alla protezione individuale. «Le nuove prescrizioni indicano l'obbligo di avere sempre con sé il gel igienizzante per le mani spiega Grubissa -, di entrare nei negozi con i guanti e di indossare sempre la mascherina. I guanti vanno cambiati così come la mascherina, perché mantengano la loro funzione di protezione».

Infine il presidente dedica un passaggio alle raccomandazioni ai cittadini, perché la riapertura delle librerie, sebbene a turnazione, e l'aver levato il limite dei 200 metri per le passeggiate non porti, come conseguenza, un abbassamento dell'attenzione. «Continuiamo a lavare le mani quando rincasiamo, anche se abbiamo indossato i guanti spiega -, puliamo anche gli occhiali e il cellulare con alcol e lasciamo all'esterno o in ambienti diversi, se possibile, giacche, cappotti e scarpe».

© RIPRODUZIONE RISERVATA