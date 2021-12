I CONTROLLI

FELTRE Furbetti del sostegno covid. Quattro famiglie nei guai a Feltre. Sono gli accertamenti della guardia di finanza terminati con un verbale per aver percepito, in modo indebito, i buoni spesa messi a disposizione dal comune. Nel corso della conferenza stampa il responsabile del settore economico e finanziario del Comune, Renato Degli Angeli, ha anche raccontato che nello spirito di collaborazione, che ha caratterizzato l'iniziativa, alcuni commercianti hanno avvisato il comune quando qualcuno ha provato ad acquistare alcolici, sigarette, gratta e vinci e altro con i buoni spesa.

LE INIZIATIVE

Ma i buoni sono solo una delle iniziative prese dal comune. Tari azzerata per quelle famiglie, circa 500, che a causa del Covid hanno subito forti penalizzazioni a livello economico ma anche sostegno a quelle associazioni di volontariato che si occupano di emergenza alimentare. È questa la destinazione scelta dall'amministrazione comunale di Feltre per la terza trance di fondi, circa 85mila e 700 euro, a disposizione per situazioni di difficoltà legate alla pandemia. Fondi che, complessivamente, stanno andando a chi effettivamente ha bisogno. La guardia di finanza infatti sta verificando le richieste di aiuto giunte in comune, beccando negli ultimi due anni solo quattro furbetti.

LE BOLLETTE

«Abbiamo a disposizione una cifra importante, di 85mila e 700 euro circa, per il sostegno alle famiglie Covid correlate spiega l'assessora al sociale Giorgia Li Castri -. Questa volta abbiamo scelto una formula diversa per l'utilizzo di questi fondi rispetto alle precedenti trance; in particolare, abbiamo deciso di non erogare i fondi per l'acquisto di generi alimentari ma di sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze». La decisione è quindi stata quella di destinare la grossa parte del fondo per il sostegno al pagamento della Tari per l'anno 2019/2020 e al pagamento delle mense fino a giugno 2021 per le famiglie Covid correlate. «Se un cittadino non paga la corrente gli viene tagliata la luce - sottolinea l'assessora -. Se invece non paga la Tari, almeno nell'immediato, non ha un danno concreto. Per questo, chi è in difficoltà, opta per pagare prima le utenze più urgenti e lasciare da parte quelle meno urgenti. E' per questo che noi abbiamo deciso di agire proprio su quest'ultimo aspetto, sostenendo il pagamento della Tari e delle mense».

LE ASSOCIAZIONI

Un'altra parte del fondo, per un massimo di 20mila euro, sarà destinata a quelle associazioni che si occupano di solidarietà alimentare. «Questo avverrà tramite una manifestazione di interesse che queste associazioni dovranno presentare al comune spiega l'assessora -. Questo perché chiediamo una serie di informazioni, come il numero delle persone aiutate, così da poter concedere il contributo in maniera equa rispetto al lavoro fatto da ognuna. Inoltre è un'occasione per noi di poter capire qual è la situazione del nostro territorio».

LE PRIME DUE TRANCE

I fondi erogati in questi giorni rientrano nella terza trance di risorse legate al Covid destinate alle utenze domestiche. Le prime due, entrambe di 109mila euro, sono state destinate al sostegno alimentare. Come spiega Ilaria De Paoli, responsabile dei servizi sociali dell'azienda feltrina per i servizi alla persona, «la prima trance ha coperto il periodo da marzo 2020 a luglio 2020; le domande giunte sono state 446, accolte 335, rifiutate 111. La maggior parte dei richiedenti sono stati operai, ristoratori e artigiani. Per la seconda trance, che ha coinvolto il periodo da dicembre 2020 a giugno 2021, sono giunte 307 domande, di cui accolte 287. Le persone che hanno fatto richiesta sono state per lo più operai, ristoratori e disoccupati». Il responsabile del settore economico finanziario del comune di Feltre, Renato Degli Angeli, ha spiegato che tutti i soldi a disposizione delle prime due trance sono stati erogati. «In questi mesi la guardia di finanza sta eseguendo dei controlli e come amministrazione diamo il nostro sostegno e collaborazione» sottolinea Li Castri. In quattro sono già finiti nei guai.

Eleonora Scarton

