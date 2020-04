L'AVVISO

SEDICO L'emergenza non ferma la richiesta delle agevolazioni previste per chi è in difficoltà.

E anche con gli uffici comunali chiusi al ricevimento del pubblico, l'attività si sposta on line.

Le informazioni circa l'assegnazione del buono spesa a favore dei nuclei familiari in condizione di disagio economico possono essere richieste a mezzo posta elettronica all'indirizzo s.debiasi@sedicoservizi.it oppure telefonicamente chiamando i servizi sociali allo 0437 852013 (interno 201) o al numero 0437 856561 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12,30: lo rende noto il sindaco di Sedico Stefano Deon in un pubblico avviso rivolto ai suoi concittadini.

I nuclei familiari residenti, in condizione di disagio economico legato alla situazione emergenziale in atto, spiega Deon che aveva definito le metodologìe per portare a termine l'operazione nelle sere scorse in giunta, possono presentare domanda per l'assegnazione del buono che consente di affrontare spese di prima necessità (ad esempio alimentari, detersivi, farmaci, prodotti per la prima infanzia).

Il buono è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Sedico al momento della presentazione della domanda che si trovino nell'impossibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità a causa del venir meno della fonte abituale di reddito o in quanto privi di reddito direttamente disponibile e di qualsiasi forma di sostentamento reperibile anche attraverso disponibilità bancarie, postali e di qualsiasi altro genere o altro che si renda velocemente monetizzabile. In nessun caso sarà consentito l'acquisto di alcolici o sigarette o lotterie istantanee come i tagliandi del gratta e vinci.

Al comune di Sedico per far fronte alle urgenze dei suoi residenti sono stati assegnati 57mila euro.

