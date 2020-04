IL SOSTEGNO

MESTRE Tra questa sera e sabato comincia la distribuzione dei buoni pasto, la prima parte del milione e 300 mila euro messi a disposizione dal Governo per le persone più bisognose che vivono nel comune di Venezia, non quelle già seguite dai servizi sociali ma le nuove povertà provocate dalla pandemia di Covid-19 che ha messo in ginocchio l'economia mondiale. In due giorni il sistema messo in piedi dall'amministrazione Brugnaro e gestito da Venis ha gestito oltre 2500 domande e da domani, appunto, comincerà la distribuzione al migliaio di persone le cui richieste sono state già vagliate e approvate. «Questo enorme numero di prenotazioni è la dimostrazione che il bisogno in città è davvero grosso in contrasto con i pochi soldi che ha dato il Governo», commenta l'assesore al Sociale Simone Venturini.

Sono un centinaio i volontari mobilitati per le consegne dei buoni che passeranno porta a porta e, nel rispetto più possibile della privacy, faranno firmare il modulo e staccheranno la parte del buono che potrà essere utilizzata nei negozi convenzionati e, come ultima novità, anche nelle farmacie che aderiranno all'iniziativa. A questi si aggiungeranno tutti gli altri volontari legati al terzo settore che si incaricheranno dalla prossima settimana di consegnare i pacchi alimentari che arriveranno già domani sera nella sede della Protezione civile a Mestre e che saranno ognuno per una persona e sufficienti per nutrirsi una settimana.

In proposito il segretario comunale del Pd, Giorgio Dodi, ha criticato duramente le modalità scelte dal Comune per distribuire questi buoni sostenendo che «molti li riceveranno solo a partire dal 20 aprile, mentre i Comuni li hanno in cassa già dal 30 marzo, e in molte zone della citta i beneficiari non troveranno neppure un negozio dove poterli utilizzare» perché, per il Pd, è sbagliato utilizzare pezzi di carta invece che «carte prepagate, legate ai circuiti delle piu diffuse carte di credito, che possano essere utilizzate in qualunque esercizio commerciale», e di conseguenza è sbagliato ridurre a una quindicina i negozi disponibili che, oltretutto, rischiano di rimanere scoperti, prima di ottenere i pagamenti dei buoni, anche per 60 giorni.

«Nella foga della campagna elettorale ad ogni costo che il Pd ha avviato da un paio di settimane sulle macerie di un Paese governato da loro - risponde l'assessore - ignorando addirittura i richiami all'unità fatti dal suo Governo, il segretario Dodi non si è accorto che il 20 aprile è il termine massimo che ci eravamo dati per partire in base alla disponibilità dei soldi dello Stato ma che in realtà noi partiamo già stasera e continueremo la prossima settimana, mentre per presentare le domande c'è tempo fino alle 12 di martedì prossimo. In seguito, se arriveranno altri soldi da Roma, non è escluso che potremo fare un secondo giro con le famiglie più bisognose» risponde l'assessore. Sulla scelta della ricevuta di carta, Venturini dice che «proprio il Pd fino a qualche giorno fa invocava il modello Padova come il migliore e più veloce, e a Padova stampano gli stessi buoni nostri».

Al di là di questo, i circuiti di carte da spendere nei centri commerciali avrebbero tagliato fuori i negozi di vicinato, e non tutte le catene coprono anche le isole, inoltre realtà come Ticket Restaurant e simili «al commerciante finale sarebbero costate un onere tra l'8 e il 10%. Per tutte queste ragioni abbiamo preferito i buoni cartacei e, ad ogni modo, i 15 negozi che si vedono nel sito sono solo i primi che hanno firmato la convenzione perché, in realtà, abbiamo moltissime richieste di adesione».

