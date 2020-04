(AL.PI.) Cambiano i criteri per i buoni spesa, che ora saranno accessibili anche a chi già riceve altre forme di sostegno pubblico: Il nostro obiettivo ha spiegato l'assessore alle politiche sociali, Giovanni Barillari -, è quello di riuscire a rispondere a tutti i cittadini che in un modo o nell'altro si troveranno in difficoltà. Anche per questo abbiamo già approvato una variazione di bilancio per rifinanziare i buoni spesa con fondi comunali, se ce ne sarà bisogno. Nessuno deve rimanere indietro né oggi né domani, quando si tratterà di ricostruire la nostra normalità. I nuovi requisiti, approvati ieri dall'assemblea dell'Ambito Socio Assistenziale Friuli Centrale, prevedono l'accesso ai buoni spesa per le persone residenti in uno dei Comuni dell'Ambito che beneficiano di entrate nette (nel mese precedente la domanda) di qualunque natura (compresi contributi pubblici, tranne indennità di accompagnamento, di frequenza e pensione di invalidità), non superiori a 500 euro mensili, limite che si alza di altri 50euro per ogni ulteriore componente, di 100euro in caso di abitazione in affitto e 200euro in caso di presenza di persona disabile (con un massimo complessivo non superiore a mille euro al mese); allo stesso tempo, eventuali depositi bancari, azioni e investimenti devono essere inferiori ai 5mila euro. Si potrà presentare domanda da lunedì 20 aprile e i buoni potranno essere usati solo per l'acquisto di generi alimentari.

