SOLIDARIETÀ

VENEZIA Un milione per i buoni spesa e 375mila euro per l'acquisto diretto di generi alimentari e beni di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà dalle organizzazioni di volontariato. La Giunta Brugnaro ha approvato ieri gli indirizzi per l'erogazione di contributi e di generi alimentari utilizzando i fondi destinati al Comune di Venezia dal Governo Conte. Si tratta degli interventi per la solidarietà alimentare prevista dal decreto Ristori Ter dello scorso novembre, che ha messo a disposizione del Comune fondi per 1.375.642,87 euro per soggetti in difficoltà dovuta alle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19. La delibera sulla ripartizione e l'organizzazione della distribuzione di buoni spesa e generi di prima necessità è stata portata in giunta da Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale, dividendo in primo luogo il contributo in due blocchi.

DOPPIO BINARIO

I contributi di solidarietà alimentare, in forma di buono spesa da emettere tramite piattaforma informatica, verranno dunque erogati periodicamente e cumulativamente, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari secondo quanto verrà stabilito nel dettaglio dai provvedimenti adottati dalla Direzione Coesione Sociale. Nell'aprile scorso, durante il primo lockdown, per la prima tranche di buoni spesa arrivarono 2.500 domande in appena 48 ore, ma il sistema messo a punto dagli uffici riuscì a vagliare le richieste in pochissimo tempo iniziando la distribuzione in tre giorni. Il secondo binario degli aiuti alimentari, per 375.642 euro, sarà invece destinato ad interventi di distribuzione alle famiglie indigenti, in via diretta o con la collaborazione di organizzazioni di volontariato e operatori economici di riconosciuta affidabilità.

«MESI DIFFICILI»

«I mesi che ci attendono, così come quelli appena passati, saranno particolarmente difficili sul piano sociale commenta l'assessore Venturini -. Un periodo che ha visto questa Amministrazione e la precedente impegnate, con in prima linea il sindaco Brugnaro, a fare in modo che tutti i cittadini, soprattutto quelli maggiormente in difficoltà, sentissero la vicinanza delle istituzioni. La crescente difficoltà economica, il perdurare della pandemia e l'azzeramento del turismo stanno seriamente impoverendo le famiglie veneziane». E se questi fondi arrivamno da Roma, Venturini ricorda anche gli sforzi messi in campo dal Comune. «Abbiamo attivato nuovi servizi e sostegni - riprende l'assessore -, stanziando risorse economiche extra per far fronte alla grande mole di richieste ricevute e lo stesso abbiamo fatto a dicembre, in fase di approvazione del bilancio 2021. Questa delibera ci consentirà di garantire piena continuità alle attività messe in campo nel corso dei mesi di lockdown e che hanno consentito, seppur solo in parte, di limitare il drammatico impatto della crisi economica». Nelle prossime settimane uscirà l'avviso pubblico on line per le richieste che conterrà requisiti analoghi al precedente. «Ringrazio di cuore tutta la complessa macchina organizzativa e il personale messi in campo per gestire l'importante mole di domande che arriverà, i relativi controlli e la fase di erogazione del buono, e tutta la preziosa rete di volontari delle associazioni caritative che ci ha garantito grande collaborazione», conclude Venturini.

F.Fen.

