LA PROPOSTA

Buoni spesa per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto: la vista va salvaguardata anche in tempo di Covid. È la proposta avanzata da Commissione Difesa Vista Onlus, di cui fanno parte tutte le associazioni rappresentative della filiera della visione, dai medici oculisti agli ottici, dai produttori di occhiali e lenti oftalmiche a quelli di lenti a contatto, da Anfao a Assogruppi Ottica, da Assottica a Federottica e G.o.a.l.

IL PROGETTO

Sono stati loro a portare all'attenzione del Ministero la questione occhi, perché la correzione visiva rischia di venire sottovalutata in un momento di crisi economica e di emergenza sanitaria. «La salute della vista e degli occhi è un elemento essenziale per la salvaguardia e il benessere dell'intera popolazione spiega il presidente di Cdv onlus, Vittorio Tabacchi -. Oggi più che mai con l'incremento esponenziale dell'utilizzo dei device elettronici i problemi visivi si accentuano e la necessità di risolverli con l'adeguata correzione diventa fondamentale. Poter disporre di uno strumento di correzione adeguato alle proprie necessità, infatti, è basilare per conservare la propria capacità visiva, essenziale per la qualità della vita e l'autonomia personale nella vita quotidiana, come nel lavoro». E così via libera alla proposta. Dai buoni spesa per gli alimenti ai buoni per l'acquisto di occhiali è stato un attimo, sempre di beni di prima necessità si tratta. E infatti, sulla scorta di quanto è stato fatto con i buoni spesa distribuiti dai Comuni, Cdv ha portato avanti la proposta di un buono spesa da utilizzare nei centri ottici specializzati sul territorio per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto a fronte di una accertata ametropia. Una misura emergenziale che potrebbe essere correlata al reddito misurato con l'indicatore Isee e con valenza da giugno a dicembre 2020.

LO STRUMENTO

L'ipotesi è quella di concedere un voucher per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto dell'importo di 50 euro a persona. In questo modo sarebbe possibile incrementare il traffico anche nei punti vendita di ottica che, al pari del resto del commercio, hanno dovuto far fronte all'azzeramento dei consumi. La crisi è arrivata dopo un anno positivo per il settore. Il 2019 aveva registrato una buona performance dell'occhialeria italiana sui mercati internazionali, con una crescita dell'export complessivo del 5,8%. «Un mercato sostenuto al 90% dalle esportazioni che ha subito una battuta d'arresto inaspettata a causa della pandemia, non solo in Italia ma in tutto il mondo spiega Giovanni Vitaloni, presidente Anfao -. Abbiamo dovuto arginare questa situazione con lucidità e tempestività guardando al presente per risolvere le criticità e al futuro». (A. Tr.)

