L'APPELLO

VENEZIA «Prevedere il vincolo della residenza per l'erogazione dei cosiddetti buoni spesa o di solidarietà alimentare, come disposto dal Comune di Venezia e da molti altri Comuni della Città metropolitana, è una scelta ingiustificata. Chiediamo al prefetto Zappalorto, al sindaco metropolitano Brugnaro e ai primi cittadini di Chioggia, San Donà, Mira, Spinea, Mirano, Jesolo, Portogruaro, Martellago, Scorzè, Santa Maria di Sala, Marcon, Noale e Dolo, di rivedere questa condizione».

A scriverlo, in una lettera rivolta alle istituzioni interessate, è il Tavolo Comunità Accoglienti che raggruppa associazioni, organizzazioni e singole persone impegnate nell'ambito dell'inclusione di persone fragili, in particolare migranti e persone senza dimora: un appello per includere nell'accesso alle misure di emergenza anche le fasce più precarie della popolazione. «Fin dai primi mesi dell'emergenza abbiamo espresso il nostro disappunto si legge Non comprendiamo e non condividiamo la riproposizione oggi di tale scelta, che comporta di fatto l'esclusione di una fetta di persone realmente bisognose da tali misure assistenziali, o perché esclusi normativamente dall'iscrizione anagrafica, come fino a pochi mesi fa i richiedenti asilo; o in quanto privi di uno stabile domicilio, come nel caso dei senza dimora e di molte persone che per ragioni di lavoro o altre, si trovano temporaneamente nel territorio comunale, senza possibilità di spostarsi».

La richiesta è che i buoni possano andare anche ai domiciliati e a quanti usufruiscono dei servizi e delle strutture territoriali, anche comunali. «Già in aprile dello scorso anno si legge nella missiva l'Unar, che è ufficio della Presidenza del Consiglio, aveva inviato linee guida con l'indicazione di non restringere ai soli residenti l'erogazione della misura di emergenza. Prevedere in alternativa all'erogazione del buono spesa la sola misura dei pacchi alimentari ci sembra una ingiustificata differenziazione, che non ha senso in un momento come questo, nei confronti di chi è privo di residenza anagrafica».

Ricordando che alcuni tribunali hanno sentenziato l'illegittimità del requisito della residenza per ottenere il buono, il Tavolo Comunità Accoglienti invita i sindaci a rivederlo e riaprire il termine per la presentazione delle domande «per permettere un più largo ed effettivo accesso all'intervento di emergenza anche a chi è meno raggiungibile; e chiede che siano pubblicati l'elenco delle organizzazioni coinvolte nella gestione della distribuzione degli aiuti alimentari, i loro recapiti e gli eventuali criteri adottati per la distribuzione».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA