CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BUONI AUSPICIPORDENONE Il fumo del pan e vin in Comina sale verso l'alto e piega leggermente verso ponente, con un auspicio dunque sostanzialmente positivo: la fulis'cie verso sera/polenta a pien caldiera recitano infatti i canti epifanici tradizionali, per una volta portando buoni auspici e nonostante sindaco e vicepresidente della Regione avessero già messo le mani avanti, sminuendo il valore si eventuali segnali negativi.Serata non particolarmente fredda e solo un alito di vento, alla fine, a disturbare il falò in Comina, così che anche...