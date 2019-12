«Buongiorno, potete correre davanti al Bingo di via Tiziano Aspetti? C'è un gruppo di persone che fa confusione». È iniziato tutto così, alle cinque del mattino, con la telefonata di un padovano al 112 per segnalare l'ennesima lite tra stranieri di fronte alla sala da gioco dell'Arcella. È finito quattro ore dopo con un ragazzino sul tetto dell'istituto Ruzza in via Cardinal Callegari: fuggiva dall'inseguimento dei carabinieri e minacciava di lanciarsi giù, mentre gli alunni venivano rimandati a casa per evitare pericoli. Una scena da film, sotto gli occhi di decine di testimoni sconvolti. Il protagonista è un tunisino irregolare di 17 anni, con precedenti per spaccio e rapina impropria. Era finito in una comunità in provincia di Verona, ma lo scorso 14 dicembre si è allontanato. Ieri il giudice del Tribunale dei minori ha disposto per lui il trasferimento in carcere. La testimonianza del maresciallo capo Salmaso, negoziatore dei carabinieri, dopo un'ora e mezza di trattativa: «Ho trovato un giovane molto scosso e direi pure depresso. Ha pianto parecchio, diceva di essere in una situazione disperata». L'educatore del convitto: «Si è arrampicato sulla grondaia come un gatto».

